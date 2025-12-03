Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Гендиректор "Акрона" высказался о будущем Дзюбы

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев ответил на вопрос о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.

"У Дзюбы все прекрасно, он — молодец, старается и помогает команде. Продлим ли контракт с ним? Поговорим об этом в конце сезона", — передает слова Клюшева "Спорт-Экспресс".

Артем Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года. На данный момент в его активе — 39 матчей, 15 забитых мячей и 11 результативных передач в составе тольяттинской команды, включая 15 игр, 5 голов и 4 ассиста в сезоне 2025/2026.

В 18 туре чемпионата России текущего сезона "Акрон" сыграет дома с "Оренбургом". Встреча пройдет в пятницу, 5 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится