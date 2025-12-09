Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

"Зенит" интересуется полузащитником "Ред Булл Брагантино"

Федерико Пасторелло, агент полузащитника бразильского "Ред Булл Брагантино" Джона Джона подтвердил интерес к игроку со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images
"Официального предложения пока не поступало, это слухи. Но интерес "Зенита" к Джону реален. Переезд игрока в Россию возможен", — передает слова Пасторелло "Спорт-Экспресс".

Джонатан дос Сантос Роса, более известный как "Джон Джон", выступает за "Ред Булл Брагантино" с июля 2024 года. На данный момент в составе команды бразилец провел 74 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.

Контракт Джона с "Брагантино" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

