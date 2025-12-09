"Зенит" интересуется полузащитником "Ред Булл Брагантино"

"Официального предложения пока не поступало, это слухи. Но интерес "Зенита" к Джону реален. Переезд игрока в Россию возможен", — передает слова Пасторелло "Спорт-Экспресс".
Джонатан дос Сантос Роса, более известный как "Джон Джон", выступает за "Ред Булл Брагантино" с июля 2024 года. На данный момент в составе команды бразилец провел 74 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.
Контракт Джона с "Брагантино" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.
Федерико Пасторелло, агент полузащитника бразильского "Ред Булл Брагантино" Джона Джона подтвердил интерес к игроку со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images