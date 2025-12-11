Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Мостовой: Себальос из "Реала" - игрок уровня ФНЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал уровень полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.
Фото: Getty Images
"Себальос - это обычный футболист ФНЛ (смеётся). Я в шутку говорю. Я уже лет восемь смотрю за ним. Себальос - футболист второго дивизиона. Я не знаю, как он держится в составе "Реала". И в матче с "Манчестер Сити" он появился, потому что играть было некому на этой позиции. Хорошо, что его потом убрали", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Дани Себальос выступает в составе мадридского "Реала" с июля 2017 года. В текущем сезоне испанский полузащитник провел за клуб 13 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

10 декабря "Реал" сыграл против "Манчестер Сити" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Себальос провел на поле 67 минут.

