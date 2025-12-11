"Себальос - это обычный футболист ФНЛ (смеётся). Я в шутку говорю. Я уже лет восемь смотрю за ним. Себальос - футболист второго дивизиона. Я не знаю, как он держится в составе "Реала". И в матче с "Манчестер Сити" он появился, потому что играть было некому на этой позиции. Хорошо, что его потом убрали", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Дани Себальос выступает в составе мадридского "Реала" с июля 2017 года. В текущем сезоне испанский полузащитник провел за клуб 13 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
10 декабря "Реал" сыграл против "Манчестер Сити" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Себальос провел на поле 67 минут.
Мостовой: Себальос из "Реала" - игрок уровня ФНЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал уровень полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.
