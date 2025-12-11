"Мне очень нравится, как играет "Краснодар". Он действительно показывает чемпионский футбол, команда вообще без слабых мест. Очень надеюсь, что она второй год подряд сможет завоевать золото, для этого у нее все есть", - сказал Силкин "РБ Спорту".
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге.
7 декабря "Краснодар" сыграл против московского ЦСКА на "Ozon Арене". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:2.
Силкин назвал команду из РПЛ, у которой нет слабых мест
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о выступлении "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"