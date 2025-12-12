Генич высказался о будущем Романова в "Спартаке"

- Какое решение примет клуб, так и будет. При этом он (Романов) добавил, что, даже если прямо сейчас поступит предложение от клуба Первой лиги, он всё равно останется в "Спартаке", - сказал Генич в эфире "Матч Премьер".
Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича.
На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.
Российский комментатор Константин Генич высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова.
