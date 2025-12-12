Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
4 - 1 4 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Лудогорец
3 - 3 3 3
ПАОКЗавершен
Утрехт
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
БрагаЗавершен
Янг Бойз
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ференцварош
2 - 1 2 1
РейнджерсЗавершен
Штурм
0 - 1 0 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Динамо Загреб
1 - 3 1 3
БетисЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 0 1 0
ГенкЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Панатинаикос
0 - 0 0 0
Виктория ПЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Бранн
0 - 4 0 4
ФенербахчеЗавершен
ФКСБ
4 - 3 4 3
ФейеноордЗавершен
Порту
2 - 1 2 1
МальмёЗавершен
Базель
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Селтик
0 - 3 0 3
РомаЗавершен

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Университатя Крайова
1 - 2 1 2
СпартаЗавершен
Хеккен
1 - 1 1 1
АЕК ЛарнакаЗавершен
Ноа
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Шкендия
2 - 0 2 0
СлованЗавершен
Дрита
0 - 3 0 3
АЗ АлкмарЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
Динамо КиевЗавершен
Брейдаблик
3 - 1 3 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
1 - 2 1 2
АЕК АфиныЗавершен
Хамрун Спартанс
0 - 2 0 2
ШахтерЗавершен
Риека
3 - 0 3 0
ЦелеЗавершен
Лех
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Ракув
1 - 0 1 0
ЗриньскиЗавершен
Линкольн
2 - 1 2 1
СигмаЗавершен
Абердин
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
КуПС
0 - 0 0 0
ЛозаннаЗавершен
Рапид
0 - 1 0 1
ОмонияЗавершен
Шелбурн
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен

Генич высказался о будущем Романова в "Спартаке"

Российский комментатор Константин Генич высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова.
Фото: "Чемпионат"
- Какое решение примет клуб, так и будет. При этом он (Романов) добавил, что, даже если прямо сейчас поступит предложение от клуба Первой лиги, он всё равно останется в "Спартаке", - сказал Генич в эфире "Матч Премьер".

Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича.

На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.

