Голкипер "Динамо" вошел в топ-10 молодых вратарей мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал рейтинг лучших вратарей в возрасте до 20 лет, выступающих за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов.

19-летний вратарь набрал 69,9 балла и разделил девятое место рейтинга вместе со швейцарским голкипером Гентритом Муслией, представляющим клуб "Виль". Лидером списка стал вратарь шведского "Эльфсборга" Симон Эрикссон, получивший 75,6 балла.



Расулов является воспитанником академии "Динамо" и в текущем сезоне-2025/26 уже получил игровую практику в основной команде. Молодой голкипер провел семь матчей, при этом в четырех встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.