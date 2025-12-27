С середины ноября, после ухода серба Деяна Станковича, Романов является исполняющим обязанности наставника команды.
"Здесь история, как с "Динамо". Может быть, там и хотели другого тренера, но его не могут найти и взять именно сейчас. Не удивлюсь, если эта история повторится и оставят Романова", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".
Московское "Динамо" недавно объявило о назначении главным тренером до конца сезона 2025/2026 Ролана Гусева, который исполнял обязанности главного с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
"Спартак" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Корнеев рассказал, как отнесется к утверждению Романова в "Спартаке"
Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал возможное назначение главным тренером "Спартака" Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"