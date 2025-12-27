Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Корнеев рассказал, как отнесется к утверждению Романова в "Спартаке"

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал возможное назначение главным тренером "Спартака" Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"
С середины ноября, после ухода серба Деяна Станковича, Романов является исполняющим обязанности наставника команды.

"Здесь история, как с "Динамо". Может быть, там и хотели другого тренера, но его не могут найти и взять именно сейчас. Не удивлюсь, если эта история повторится и оставят Романова", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".

Московское "Динамо" недавно объявило о назначении главным тренером до конца сезона 2025/2026 Ролана Гусева, который исполнял обязанности главного с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.

"Спартак" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится