По его мнению, действующий чемпион страны - "Краснодар" - способен вновь завершить сезон на первой строчке.
- У них есть жажда крови. И у них есть опыт, как это делать. Они будут более расслаблены на финише, чем "Зенит", который не может оступиться. Это даст возможность "Краснодару" выиграть чемпионат, - цитирует агента "РБ Спорт".
После 18 туров РПЛ "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. На втором месте располагается "Зенит", который отстаёт от лидера всего на один балл. Чемпионат России сейчас находится на зимней паузе - турнир возобновится в конце февраля 2026 года.
Агент Гурцкая назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился прогнозом на исход текущего сезона Российской премьер-лиги и обозначил команду, которую считает главным претендентом на золотые медали.
Фото: ФК "Краснодар"