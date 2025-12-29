По словам Тошича, ключевыми моментами 2025 года стали чемпионство "Краснодара" и кадровые перемены в ЦСКА. Отдельно Тошич затронул тему международных турниров и перспектив армейского клуба.
- В 2026 году желаю российским клубам становиться лучше и привлекать зрителей. Российскому футболу желаю вернуться в еврокубки, а ЦСКА быть как можно выше в таблице и бороться за чемпионство, - цитирует Тошича Metaratings.ru.
На данный момент чемпионат России остаётся максимально плотным в верхней части таблицы. Лидером сезона идёт "Краснодар", набравший 40 очков, однако "Зенит" отстаёт всего на один балл. В группе преследователей также находятся "Локомотив", ЦСКА и "Балтика", которые сохраняют шансы на борьбу за высокие позиции, тогда как "Спартак" замыкает первую шестёрку.
С конца февраля 2022 года отечественные клубы и сборные лишены возможности выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Тошич пожелал российскому футболу возвращения в еврокубки
Фото: ПФК ЦСКА