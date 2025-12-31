Матчи Скрыть

Паршивлюк отреагировал на информацию, что он покинет "Динамо"

Сергей Паршивлюк прокомментировал появившуюся в медиа информацию о возможных перестановках в тренерском штабе московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что экс-футболист может не войти в штаб Ролана Гусева, который работает с командой.

По данным источника, изменения могут затронуть и других специалистов. В частности, клуб, вероятно, покинет тренер по физической подготовке Иван Карандашов, тогда как в штаб могут быть приглашены Роман Шаронов и Юрий Жирков.

Сам Паршивлюк предпочёл не давать развёрнутых комментариев и предложил ориентироваться исключительно на официальную позицию клуба.

- Спросите у клуба, покидаю ли я тренерский штаб. Там будет вся официальная информация, и вам ее дадут, - цитирует Паршивлюка "РБ Спорт".

Напомним, Паршивлюк завершил игровую карьеру летом 2024 года, после чего вошёл в тренерский штаб Марцела Лички в "Динамо". Позднее он продолжил работу в клубе уже при Валерии Карпине.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится