Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что экс-футболист может не войти в штаб Ролана Гусева, который работает с командой.
По данным источника, изменения могут затронуть и других специалистов. В частности, клуб, вероятно, покинет тренер по физической подготовке Иван Карандашов, тогда как в штаб могут быть приглашены Роман Шаронов и Юрий Жирков.
Сам Паршивлюк предпочёл не давать развёрнутых комментариев и предложил ориентироваться исключительно на официальную позицию клуба.
- Спросите у клуба, покидаю ли я тренерский штаб. Там будет вся официальная информация, и вам ее дадут, - цитирует Паршивлюка "РБ Спорт".
Напомним, Паршивлюк завершил игровую карьеру летом 2024 года, после чего вошёл в тренерский штаб Марцела Лички в "Динамо". Позднее он продолжил работу в клубе уже при Валерии Карпине.
Паршивлюк отреагировал на информацию, что он покинет "Динамо"
Сергей Паршивлюк прокомментировал появившуюся в медиа информацию о возможных перестановках в тренерском штабе московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"