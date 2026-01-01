В "Динамо" рассказали, планируются ли трансферы этой зимой

"Если говорить о составе, то нужно прежде всего отметить, что у нас большое количество футболистов было травмировано... Но при этом точечные трансферы возможны в зимнее трансферное окно", - цитирует Ивлева ТАСС.
Осеннюю часть текущего сезона московское "Динамо" закончило на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 сыгранных матчах.
Весенний отрезок чемпионата начнется для динамовцев 1 марта. В 19-м туре РПЛ команда Ролана Гусева примет у себя дома "Крылья Советов".
Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев высказался о планах на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"