- Плохо! Для меня — плохо. "Спартак" — это клуб, который много лет ставит задачи бороться за чемпионство. Но сегодня они за чемпионство не борются. Хотя ещё игр много, сейчас зимняя пауза. Какие-то трансферы, наверное, будут. Может быть, команда и преобразится.
"Спартак" завершил осеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги на шестой строчке в турнирной таблице. В 18 прошедших турах московская команда набрала 29 очков. От топ-3 красно-белые отстают на восемь баллов.
Вторую часть чемпионата "Спартак" начнет выездной игрой против "Сочи". Матч 19-го тура состоится 1 марта на стадионе "Фишт".
Источник: "Чемпионат"
Павлюченко раскритиковал результаты "Спартака" в 2025 году
Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко оценил результаты команды по итогам года.
Фото: ФК "Спартак"