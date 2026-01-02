- Вернется ли он в Россию, зависит от множества факторов: спортивных, семейных, клубных. Но сама возможность, безусловно, существует. Более того, не исключаю, что однажды мы увидим его в одном составе с Антоном. Это было бы символично и для болельщиков, и для самого футбола.
Алексей Миранчук играет в США с лета 2024 года. В минувшем сезоне атакующий полузащитник сборной России провел за "Атланту" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Нынешний контракт 30-летнего игрока с американским клубом рассчитан до конца 2027 года и включает возможность продления еще на один год.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Миранчука не исключил возвращение Алексея в РПЛ и воссоединение с братом
Представитель полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев высказался о возможности возвращения игрока в чемпионат России.
Фото: сборная России