"Приятно, что интрига в прошлом чемпионате РПЛ была до последнего тура. Это большой плюс для болельщиков. Самое главное, что "Краснодар" впервые стал чемпионом страны. Это большая заслуга Сергея Галицкого, который сделал шикарные условия. Он всегда делал все возможное ради своих воспитанников и главной команды. И главная команда наконец-то сделала ему такой фантастический подарок", — передает слова Аленичева "Чемпионат".
"Краснодар" выиграл чемпионат России сезона 2024/2025 впервые в своей истории. По итогам первой части РПЛ-2025/26 "быки" лидируют в турнирной таблице с 40 очками.
Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре краснодарцы сыграют дома с "Ростовом" (11-е место, 21 очко).
Аленичев выделил главные события 2025 года в российском футболе
Бывший футболист и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, какие события в отечественном футболе за 2025 год оказались главными.
Фото: ФК "Спартак"