Хиддинк высказался с пожеланиями российскому футболу на 2026 год

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк пожелал российскому футболу в наступившем году вернуться к участию в международных соревнованиях.
Фото: Getty Images
"Прежде всего, я желаю как можно скорого возвращения российского футбола к участию в европейских турнира. Уверен, что после того, как будет достигнут мир, это станет возможным", — передает слова Хиддинка Sport24.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

С тех пор российская национальная сборная пропустила чемпионат мира 2022 года, чемпионат Европы-2024, два розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также отборочный турнир к ЧМ-2026, и, соответственно, не квалифицировалась в финальную стадию мирового первенства.

