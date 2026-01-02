За французскую команду Головин выступает с 2018 года.
"Безусловно, Александр является отличным примером для молодых футболистов. Головин доказал, что российский игрок может не просто адаптироваться в топ?клубе, а стать ключевым, забивать, отдавать голевые, быть лицом команды.
Футбол сегодня — это не про границы, а про уровень, характер и готовность работать. Если ты готов к вызову, не боишься ошибаться и учиться, то пример Головина — не финал, а лишь начало разговора о том, куда мы можем прийти", — сказал Кузьмичев в беседе с "Матч ТВ".
В составе "Монако" Александр Головин на данный момент провел 247 матчей, забил 36 мячей и отдал 41 результативную передачу. Контракт футболиста с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.
Кузьмичев: успех Головина в "Монако" — отличный пример для молодых
Футбольный агент Владимир Кузьмичев поделился мнением о карьере полузащитника Александра Головина в "Монако".
Фото: Getty Images