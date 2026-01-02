"В чемпионате России примерно 10% от всех легионеров получают свои зарплаты заслуженно, остальные — нет. Но по-другому заманить иностранцев к нам невозможно. В нашем чемпионате стоит присмотреться к бонусной системе, когда игрок получает деньги за свою результативность и пользу на футбольном поле.
У нас же привозят игроков среднего уровня, но платят им очень много… Зачем так делать? Это путь в никуда. Уж лучше воспитать своего игрока", - цитирует Булыкина "Советский Спорт".
Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам чемпионата России позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10+5", изменения могут вступить в силу со следующего сезона и будут вноситься поэтапно.
Также Михаил Дегтярев предлагал обсудить введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге. На данный момент российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
"Это путь в никуда". Булыкин рассказал, что нужно изменить в РПЛ
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о зарплатах в РПЛ.
Фото: РФС