"Нет легионеров за 30 миллионов". Ловчев оценил игру "Локомотива"

"Очень нравится "Локомотив" последних сезонов при Галактионове, в первую очередь тем, что играют свои ребята. Это радует глаз, всегда приятно видеть русских игроков на поле. Свои воспитанники — лучшее, что может быть. Правильно делают, что сейчас дают развиваться молодым вместо того, чтобы скупать иностранцев за 30 миллионов", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе. "Железнодорожники" отстают от "Краснодара", который лидирует в таблице, на три балла. По итогам прошлого сезона южане стали чемпионами России, команда Михаила Галактионова заняла шестое место, набрав 53 очка в 30 встречах.
В четвертьфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"