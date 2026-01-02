"Отличная тренерская работа, сейчас для меня лучший тренер — как раз Талалаев. Андрей потрясающе управляет командой, по сути, со средним составом, который при другом исходе боролся бы за выживание, сейчас опережает "Спартак", "Динамо" и наравне сражается с любой командой, в том числе чемпионом", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. Андрей Талалаев является главным тренером калининградцев с сентября 2024 года.
После 18 сыгранных туров подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами страны.
Ловчев назвал лучшего тренера в РПЛ. Это не Мусаев
Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил работу главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"