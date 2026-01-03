Булыкин – об итогах года: отмечу Батракова и "Локомотив"

"Отмечу Батракова — как он прогрессирует и играет без пауз, хотя молодой, поэтому выделю его. Из клубов отмечу "Локомотив", который хорошо себя проявил, играет россиянами, и сейчас есть у него шанс бороться дальше, поэтому отмечу его", — приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Московский "Локомотив" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице с 37 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.
20-летний Алексей Батраков вышел на поле в 23 встречах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 6 голевых передач. Полузащитник лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России с 11 голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 25 миллионов евро.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выделил "Локомотив" и полузащитника команды Алексея Батракова по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"