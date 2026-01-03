Шамиль Газизов: на сборах сыграем против хороших иностранных соперников

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info заявил, что клуб во время зимних сборов сыграет против хороших иностранных соперников.
Фото: "Динамо" Мх
Свою подготовку к сезону махачкалинцы начнут 9 января.

"Сборы начинаем 9 числа, соберемся в Дагестане, а затем уже отправимся в Турцию. Планируем, что сыграем против хороших иностранных соперников – будет интересно. Но и наших клубов там будет немало, со всеми поиграем", - сказал Газизов.

29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".

Махачкалинская команда после 18 туров чемпионата России имеет в активе 15 баллов и идет на 13-й строчке в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится