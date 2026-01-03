Карседо, который может возглавить "Спартак", оставит Романова в тренерском штабе – источник

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, одно из условий "Спартака" после назначения нового специалиста – оставить исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова в команде. Руководство красно-белых обсуждает с ним возможное подписание нового трудового соглашения. Также отмечается, что Романову предстоит получить тренерскую лицензии PRO.
В ноябре 2025 года "Спартак" покинул Деян Станкович, который возглавлял команду с 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Хуан Карлос Карседо может занять пост главного тренера красно-белых уже на следующей неделе. Испанец на данный момент тренирует кипрский "Пафос". Ранее он был помощником Унаи Эмери в европейских клубах и "Спартаке".
Московская команда после 18-ти туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.
