Нигматуллин: я обижен на Карпина. По-доброму

"Я на него обижен. По-доброму. Не смог в последний момент быть на моей свадьбе. Я был бы рад видеть их с супругой", – приводит слова Нигматуллина "РИА Новости".
Руслан Нигматуллин женился 25 ноября на телеведущей Эвелине Сынче.
Футболисту 52 года. Он завершил спортивную карьеру в ноябре 2009 года. Нигматуллин является трехкратным чемпионом России: он завоевывал трофей дважды в составе "Спартака" и один раз вместе с "Локомотивом". Кроме того, игра за железнодорожников вратарь два раза становился обладателем Кубка страны. На счету Нигматуллина также выступления за сборную России на чемпионате мира 2022 года.
Валерий Карпин с июля 2021 года является главным тренером сборной России.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что обижен на главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РФС