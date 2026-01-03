"Мне ближе скромные и более закрытые футболисты, например Батраков и Кисляк. Это действительно две наши молодые надежды. В своем возрасте они играют практически лучше всех в российском чемпионате. Такое мне нравится гораздо больше, чем те же молодые футболисты, активно проявляющиеся в медиа. Как, например, Глушенков. У болельщиков и специалистов сформирован его негативный образ", – приводит слова Нигматуллина "РИА Новости".
Алексею Батракову 20 лет. Он является полузащитником "Локомотива" и лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент с 11 забитыми голами. 20-летний Матвей Кисляк выступает за ЦСКА. В нынешнем сезоне он записал на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи. Максим Глушенков провел 21 матч во всех турнирах за "Зенит", в которых забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.
"Зенит" ушел на зимний паузу в чемпионате России на втором месте, набрав 39 очков за 18 туров. "Локомотив" с 37 очками идет на третьей строчке. В активе ЦСКА 36 очков и промежуточное четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Нигматуллин: мне ближе скромные футболисты, например, Батраков и Кисляк
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин отметил талант полузащитников сборной Алексея Батракова и Матвея Кисляка, сравнив их с нападающим Максимом Глушенковым.
Фото: "Спорт-Экспресс"