Канищев назвал Соболева главным разочарованием "Зенита"

"Не хочется обижать Соболева, но, наверное, он. Он не худший, но наименее всего себя проявивший. Больше всех разочаровал", — приводит слова Канищева "Чемпионат".
Александр Соболев играет в составе "Зенита" с августа 2024 года. До этого он выступал в "Спартаке". В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых 23 матча, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и отдал две голевые передачи.
"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, уступая одно очко лидирующему "Краснодару". Первый матч после зимней паузы сине-бело-голубые проведут дома. 27 февраля санкт-петербуржцы примут "Балтику" в рамках 19-го тура РПЛ.
Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев ответил, кого считает главным разочарованием года в команде.
Фото: ФК "Зенит"