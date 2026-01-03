- "Спартак" наступает на те же грабли, назначая Карседо главным тренером. Иностранным специалистам сложно в России, потому что они не понимают специфику зимних тренировочных сборов, - сказал Юран "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что испанский специалист может возглавить красно-белых уже на следующей неделе. 52-летний Хуан Карлос Карседо на данный момент является главным тренером кипрского "Пафоса". Ранее он уже работал в "Спартаке": в 2012 году Карседо был помощником Унаи Эмери.
Юран высказался о возможном новом главном тренере "Спартака"
Фото: "Чемпионат"