- Я за "Спартак" переживаю и хочу, чтобы он был первым или вторым. Как минимум чтобы не опускался ниже третьего места, - сказал Павлюченко "Чемпионату".
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов. После первого круга красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.
Павлюченко высказался о турнирном положении "Спартака"
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил выступление московского "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"