- Конечно, занесу 2025-й себе в актив. Было сыграно много хороших матчей, было много хороших побед, трофеев. Но самое главное, что я чувствовал доверие тренеров! - сказал Круговой Legalbet.
В текущем сезоне Данил Круговой принял участие во всех 18 матчах ЦСКА в РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами на партнёров. ЦСКА имеет в активе 36 баллов и идёт на четвёртой строчке в чемпионате.
Круговой подвел итоги прошлого года
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об итогах 2025-го года в футболе.
Фото: ПФК ЦСКА