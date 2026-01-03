Пименов оценил шансы "Локомотива" на чемпионство в РПЛ

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов оценил перспективы столичного "локомотива" стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" будет претендовать на самые высокие места, — сказал Пименов. — Команда поборется за первое место во второй части чемпионата, - сказал Пименов "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице с 37 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится