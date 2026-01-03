- Хочется, чтобы в Кубке России бело?голубые достойно выступили и поборолись за попадание в пятерку в чемпионате России. Что касается Ролана Гусева, нужно оценивать его работу по результатам, - сказал Гранат "РБ Спорт".
Московское "Динамо" финишировало на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона 2025/2026. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 матчах и отстают от призовой тройки на 16 баллов.
Весеннюю часть чемпионата команда начнет 1 марта и сыграет у себя дома в 19-м туре против "Крыльев Советов".
Гранат высказался об игре московского "Динамо"
Бывший защитник "Ростова" Владимир Гранат оценил игру "Динамо" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва