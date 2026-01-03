Экс-игрок сборной России выделил лучшего тренера РПЛ

По мнению экс-футболиста, наставник "быков" не только сумел привести команду к чемпионскому титулу, но и подтверждает высокий уровень своей работы в текущем сезоне.
- Сейчас, конечно, Мурад Мусаев - лучший. Одно дело - выиграть титул, а совсем другое - сохранить команду на вершине, что значительно сложнее, - цитирует Граната "Советский спорт".
Напомним, под руководством Мусаева "Краснодар" завоевал золотые медали по итогам сезона-2024/25. В текущем чемпионате России после 18 сыгранных туров команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.
Фото: ФК "Краснодар"