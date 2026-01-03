Хавбек "Зенита" согласовал контракт с "Крузейро" - источник

Об этом сообщил турецкий инсайдер Экрем Конур. В то же время отмечается, что клубам пока не удалось согласовать сам трансфер футболиста.
Ранее сообщалось, что "Зенит" рассчитывал выручить за игрока порядка 40 млн евро, однако позднее руководство петербургского клуба пошло на снижение запрашиваемой суммы. Переговоры между сторонами продолжаются и, как ожидается, займут ещё несколько дней.
В текущем сезоне 28-летний бразилец провёл за "Зенит" 15 матчей и дважды поразил ворота соперников.
Полузащитник петербургского "Зенита" Жерсон достиг договорённости с бразильским "Крузейро" по условиям личного соглашения.
Фото: ФК "Зенит"