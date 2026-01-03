Непомнящий надеется на возвращение России в мировой футбол

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, чего больше всего ждёт от 2026 года, отметив, что главным для него остаётся возвращение отечественного футбола на международную арену.

Фото: РФС





В 2025 году национальная провела десять товарищеских матчей, в которых шесть раз взяла верх над своими соперниками.



Российские сборные и клубы почти четыре года не проводят официальные встречи под эгидой ФИФА и УЕФА. С 2022 года национальная команда проводит лишь товарищеские поединки. - Больше всего жду от 2026 года, чтобы рухнула наша изоляция и мы снова начали себя проявлять на европейском уровне. Но, к сожалению, это маловероятно, – цитирует эксперта Metaratings.ru В 2025 году национальная провела десять товарищеских матчей, в которых шесть раз взяла верх над своими соперниками.Российские сборные и клубы почти четыре года не проводят официальные встречи под эгидой ФИФА и УЕФА. С 2022 года национальная команда проводит лишь товарищеские поединки.