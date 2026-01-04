Горшков назвал "Краснодар" более стабильной командой, чем "Зенит"

По мнению эксперта, команда Мурада Мусаева на данный момент выглядит более стабильной и цельной, тогда как "Зениту" не хватает ровности в результатах и игре.
- На данный момент "Краснодар" лучше "Зенита". Команда Мусаева выглядит стабильнее. У "Зенита" хорошие матчи чередуются с плохими. В первой части сезона "Краснодар" выглядел целостной командой, - передаёт слова экс-игрока петербургской команды "РБ Спорт".
После 18 туров чемпионата России клуб с берегов Невы располагается на втором месте в таблице с 39 очками в активе. "Краснодар" с 40 баллами занимает первую строчку.