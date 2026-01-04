"Как можно устать получать премиальные?". Романцев - о "Зените"

"Мне не очень понятно, о какой усталости идет речь — физической, психологической, а может, ностальгической? Еще есть те, кто с умным видом говорит, что, мол, "игроки "Зенита" устали от побед". Даже в голове такое не укладывается — как можно устать получать премиальные? Ведь взрослые мужики отправились с другого конца Земли в незнакомую страну не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а чтобы зарабатывать!" - приводит слова Романцева "СЭ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от "быков" на один балл. Напомним, что петербуржцы уступили московскому "Динамо" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 2:3 - команде предстоит сыграть с калининградской "Балтикой" в четвертьфинале нижней сетки турнира.
Фото: ФК "Зенит"