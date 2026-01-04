Полузащитник ЦСКА Кисляк ответил на вопрос, считает ли он себя звездой

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, считает ли он себя звездой.
"Да нет. Какая я звезда, ты что? Звёзды на небе. А я просто игрок ЦСКА", - приводит слова Кисляка "Чемпионат".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. На счету полузащитника семь матчей в составе национальной команды России и один забитый гол.

