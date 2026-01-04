Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Наир является воспитанником ЦСКА, на профессиональном уровне он выступал за армейскую команду, курский "Авангард" и московский "Локомотив".
3 января генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич сообщил, что один российский клуб хочет приобрести Тикнизяна за 5,5 млн евро. За сербскую команду Наир выступает с июля 2025 года. На данный момент в составе белградской команды футболист провел 25 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами.
Контракт армянского защитника с "Црвеной" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4,5 млн евро.
"Краснодар" интересуется Тикнизяном
