У Непомнящего есть опыт работы за рубежом в сборной Камеруна (1988–1990), юношеской сборной Китая (1991), турецких клубах "Генчлербирлиги" (1992–1993) и "Анкарагюджю" (1993–1994), южнокорейском "Пучхон Юкон" (1994–1998), китайских "Шэньян Хайши" (2000), "Шаньдун Лунэн" (2002–2003) и "Шанхай Шэньхуа" (2004–2005), японском "Санфречче Хиросима" (2001), узбекистанском "Пахтакоре" (2006), а также в сборной Узбекистана (2006).
"Я плодотворно работал в Южной Корее четыре года, уже заканчивался контракт. Потом меня пригласили на беседу к председателю совета директоров "Торпедо" Владимиру Алешину и предложили возглавить команду.
В итоге я отказался. Сам себе объяснял это тем, что сильно устал и мне нужна была пауза. Потом я жалел, что не возглавил команду. Больше предложений, о которых можно жалеть, у меня не было. Предлагали работу и в итальянских, и во французских клубах, но я отказался, потому что боялся журналистов. Не хотел оказаться в ситуации, в которую попал Деян Станкович в "Спартаке". Он не понял, какой груз взвалил на свои плечи", — передает слова Непомнящего "Матч ТВ".
Последним местом работы Валерия Кузьмича была калининградская "Балтика" (2018; 3 победы, 4 ничьи, 5 поражений).
Непомнящий рассказал, почему отказался работать в Италии и Франции
Фото: РФС