Канищев выделил лучшего игрока "Зенита" в 2025 году

"Это однозначно Вендел! На нем все держится в "Зените". Это лучший и самый необходимый игрок команды. Больше сложно кого-то выделить", — передает слова Канищева "Чемпионат".
В первой части сезона 2025/2026 бразильский полузащитник Вендел провел за "Зенит" 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.
Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев рассказал, кто из футболистов питерской команды был лучшим в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"