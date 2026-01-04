Гаврилов считает, что "Спартак" может догнать "Краснодар"

По итогам 18 туров "Спартак" с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера "Краснодара" на 11 очков.
"Если "Спартак" будет стабильно играть весной, то сможет отыграть отставание от "Краснодара". Еще ничего не потеряно. "Краснодар" должен терять очки, "Спартаку" же надо наиграть связи. Как только связи наладятся, то должно пойти. К новому тренеру, наверняка, и новые футболисты придут", — передает слова Гаврилова "Советский спорт".
В 19 туре красно-белые сыграют в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Встреча пройдет 1 марта, начало — в 16:30 мск.