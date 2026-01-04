За "Зенит" Соболев выступает с 2024 года.
"Соболев — это ошибка "Зенита". Да, российский футболист, но он не прижился в клубе. Старается, пытается, но лучшее время у него было в "Спартаке". Абсолютно не удивлюсь, если зимой он уйдет из "Зенита", — передает слова Деменко "Советский спорт".
В составе сине-бело-голубых Соболев провел 54 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач, включая 23 игры, 5 голов и 2 ассиста в первой части сезона 2025/2026.
Контракт Александра с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.
Деменко назвал Соболева ошибкой "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко поделился мнением о выступлениях нападающего питерцев Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"