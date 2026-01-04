"Каждый раз назначение тренера в "Спартак" вызывает вопросы. Меньше проблем с "Реалом" и "Барселоной", чем с красно-белыми. Поэтому и игры у команды никакой нет, потому что тренеры все время меняются. У каждого специалиста что-то свое. Кого-то из ребят он посадит на лавку, кому-то даст играть.
Если честно, я бы не стал менять Романова. Дал бы ему доработать до конца сезона. Все равно занять высокое место будет тяжело, а ниже команда вряд ли опустится. Вот после сезона, если руководство хочет поменять тренера, пожалуйста, пусть меняют", — передает слова Сочнова "Евро-Футбол.Ру".
11 ноября пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович. С тех пор исполняющим обязанности наставника красно-белых является Вадим Романов. Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Хуан Карседо с 2023 года возглавляет кипрский "Пафос", который привел к победе в национальном чемпионате и Кубке страны.
Сочнов оценил возможное назначение Карседо в "Спартак"
