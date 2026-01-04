Гурцкая: это не конкуренты поднялись, а "Зенит" спустился на две лестницы вниз

- Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. И то, в какой борьбе они все это ведут, не говорит, что конкуренты поднялись. Это "Зенит" спустился на две лестницы вниз. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места.
Напомним, по итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги "Зенит" финишировал на второй строчке в турнирной таблице, уступив "Краснодару" в одно очко, и впервые за шесть последних лет не стал чемпионом страны.
В этом сезоне сине-бело-голубые также занимают второе место после 18 сыгранных туров. На зимнюю паузу петербуржцы ушли с 39 набранными баллами. Отставание от лидера чемпионата составляет одно очко.
Источник: "РБ Спорт"
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о последних результатах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"