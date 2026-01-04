Ловчев заявил, что не хотел бы видеть Моуринью в "Спартаке"

"Хотел бы увидеть Моуринью в "Спартаке"? Нет, это не тот футбол, который болельщики "Спартака" любят", - передает слова Ловчева Sport24.
В ноябре пост главного тренера "Спартака" покинул Деян Станкович. Исполняющим обязанности наставника команды стал Вадим Романов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что красно-белых может возглавить испанский специалист Хуан Карлос Карседо, который сейчас работает в греческом "Пафосе".
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев не хотел бы назначения Жозе Моуринью главным тренером красно-белых.
Фото: Getty Images