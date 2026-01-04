"Мне позвонили и сказали: "Есть вот такие варианты". Один не играл в футбол, другой непонятно играл или нет, а Карседо точно играл и работал у Эмери. Я сразу сказал, что из этих троих он самый подходящий вариант. Но потом написали, что Мостовой якобы одобрил Карседо на пост главного тренера. Как я мог его одобрить, ведь я его не знаю? Я просто сказал, что из этих вариантов я выбираю его", - цитирует Мостового Metaratings.
Сегодня, 4 ноября, "Пафос" на выезде уступил "Аполлону" со счетом 1:2 в матче чемпионата Кипра. После матча главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо объявил об уходе с поста главного тренера.
Напомним, что Хуан Карлос Карседо ранее был помощником Унаи Эмери - испанец в том числе работал с Эмери в московском "Спартаке". Также он был главным тренером испанских клубов "Ивиса" и "Реал Сарагоса".
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. В ноябре клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим его обязанности стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.
Мостовой: я не одобрял назначение Карседо в "Спартак"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: РФС