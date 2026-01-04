Агент Барбоза: Гонду нужно доказать, что он достоин играть в стартовом составе ЦСКА

"Иногда смена обстановки может быть полезна. Талантливые игроки могут не играть в одних клубах и проявить себя в других. Мы видели множество таких примеров. Лусиано талантливый футболист, но ему нужно доказать, что он достоин играть в стартовом составе ЦСКА", - цитирует Барбозу Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что форвард петербургского "Зенита" Лусиано Гонду в ближайшее время перейдет в ЦСКА, в обратном направлении последует центральный защитник Игорь Дивеев. Оба футболиста согласны на переход.
В текущем сезоне Лусиано Гонду провел за петербуржцев во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Форвард не смог отметиться результативными матчами в рамках чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"