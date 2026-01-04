Футболист "Спартака" со сборной Камеруна вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу камерунцев.
Счёт в матче на 34-й минуте открыл полузащитник сборной Камеруна Джуниор Чамадью. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, преимущество "Неукротимых львов" увеличил нападающий Кристиан Кофане. ЮАР сумела сократить отставание лишь в концовке встречи - на 88-й минуте отличился Эвиденс Макгопа, однако на итоговый результат это не повлияло.
Отметим, что московский "Спартак" поздравил защитника Кристофера Ву и сборную Камеруна с выходом в четвертьфинал турнира. Футболист красно-белых появился на поле в концовке встречи и провёл решающие 15 минут матча.
В 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет с командой Марокко.
