По мнению ветерана, решающим фактором для "армейцев" станет усиление атакующей линии.
- По итогу мы зайдём на первое место, если найдём нападающего. Тем более 2026 год огненной или красной лошади. Мы должны занять первое место. У нас с "Краснодаром" хорошая конкуренция, - цитирует Пономарёва Vprognoze.
ЦСКА имеет в копилке 36 баллов и идёт четвёртым в таблице чемпионата России. В первом матче после возобновления РПЛ "армейцы" в гостях сыграют с "Ахматом", поединок запланирован на 1 марта.
Отметим, что лидером РПЛ является "Краснодар" с 40 очками. В тройке - "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 баллов соответственно.
Пономарёв считает, что ЦСКА может навязать борьбу за победу в РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что московский клуб сохраняет шансы на чемпионство и может включиться в полноценную борьбу за золото РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА