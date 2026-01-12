Врач "Локомотива" рассказал о состоянии игроков перед началом сборов

"Все 24 футболиста, которые сегодня прошли УМО, вышли в хорошем состоянии. Все сдали тесты. На данный момент результаты тестов позволяют всем игрокам приступить к тренировкам без ограничений", - цитирует Калюжного "СЭ".
"Локомотив" завершил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова ушла на зимнюю паузу в чемпионате с 37 набранными очками в своем активе. От первой строчки "железнодорожников" отделяет три балла.
Весеннюю часть РПЛ красно-зеленые начнут домашней игрой 19-го тура с "Пари НН", которая пройдет 28 февраля.
Врач "Локомотива" Игорь Калюжный ответил, в каком состоянии вернулась команда из отпуска.
Фото: ФК "Локомотив"