Агент Дивеева: интерес "Зенита" не стал сюрпризом

Олег Еремин, агент защитника Игоря Дивеева, рассказал, что "Зенит" давно следил за игроком.
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес "Зенита" не стал сюрпризом. Петербуржцы интересуются Игорем уже давно, первые контакты были еще несколько лет назад – до первого продления контракта с ЦСКА. Сейчас переход состоялся, потому что многие составляющие сложились", - сказал агент.

В воскресенье, 11 января, "Зенит" объявил о переходе центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Стороны подписали четырехлетний контракт. В новой команде игрок будет выступать под 78-м номером.

Дивеев защищал цвета московского клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах, включая Суперкубок России, и записал в свой актив три забитых мяча.

Источник: "Чемпионат"

