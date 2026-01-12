Агент Дивеева: интерес "Зенита" не стал сюрпризом

"Интерес "Зенита" не стал сюрпризом. Петербуржцы интересуются Игорем уже давно, первые контакты были еще несколько лет назад – до первого продления контракта с ЦСКА. Сейчас переход состоялся, потому что многие составляющие сложились", - сказал агент.
В воскресенье, 11 января, "Зенит" объявил о переходе центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Стороны подписали четырехлетний контракт. В новой команде игрок будет выступать под 78-м номером.
Дивеев защищал цвета московского клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах, включая Суперкубок России, и записал в свой актив три забитых мяча.
Источник: "Чемпионат"